Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области сбили новейший украинский беспилотник «Батяр»

В Запорожской области расчет ракетного комплекса «Стрела-10М» группировки войск «Восток» сбил новейший украинский беспилотник «Батяр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотник летел на высоте 800 метров.

В Запорожской области расчет ракетного комплекса «Стрела-10М» группировки войск «Восток» сбил новейший украинский беспилотник «Батяр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Стрела-10М” … уничтожил новейший беспилотный летательный аппарат ВСУ “Батяр”», — говорится в сообщении Минобороны. Отличились бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Расчет произвел выстрел по цели после того, как получил данные с радиолокационной станции. БПЛА двигался со скоростью около 150 км в час на высоте примерно 800 метров.

Также благодаря работе операторов БПЛА в составе группировки «Восток» были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV. Техника применялась для подвоза боеприпасов и штурмовых групп ВСУ к линии фронта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше