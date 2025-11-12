Беспилотник летел на высоте 800 метров.
В Запорожской области расчет ракетного комплекса «Стрела-10М» группировки войск «Восток» сбил новейший украинский беспилотник «Батяр». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет зенитного ракетного комплекса “Стрела-10М” … уничтожил новейший беспилотный летательный аппарат ВСУ “Батяр”», — говорится в сообщении Минобороны. Отличились бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».
Расчет произвел выстрел по цели после того, как получил данные с радиолокационной станции. БПЛА двигался со скоростью около 150 км в час на высоте примерно 800 метров.
Также благодаря работе операторов БПЛА в составе группировки «Восток» были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV. Техника применялась для подвоза боеприпасов и штурмовых групп ВСУ к линии фронта.