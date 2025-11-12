Ричмонд
При сходе вагона с рельсов в Аргентине пострадали 19 человек

Инцидент с пригородным поездом произошёл в районе Линиерс в Буэнос-Айресе.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате схода вагона пригородного поезда с рельсов в Буэнос-Айресе, сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи аргентинской столицы Альберто Кресенти.

«В больницы были направлены девять человек, десяти помощь была оказана на месте», — сказал он журналистам.

Кресенти подчеркнул, что ни у кого из пострадавших нет серьёзных травм. Железнодорожная компания Trenes Argentinos уточнила, что инцидент произошёл в районе Линиерс во время смены пути поездом.

Из-за случившегося пришлось ограничить движение по указанному направлению. По факту инцидента проводится расследование.

Напомним, ночью 10 ноября на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области при подготовке к маневровым работам сошли с рельсов тепловоз и порожний полувагон. В Результате случившегося никто не пострадал. Происшествие затруднило железнодорожное движение.