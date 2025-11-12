В Слюдянском районе «Тойота» столкнулась с большегрузом, ДТП попало на видео

В Слюдянском районе днем 11 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, все случилось на 126 км федеральной дороги Р-258 «Байкал».
— По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри», двигавшийся из Иркутска в сторону Улан-Удэ, выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Мужчина, находящийся за рулем легковушки, получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице Слюдянки под наблюдением врачей. В это время госавтоинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе 23-летняя девушка за рулем «Тойоты Короны», сдавая назад, сбила 90-летнюю пенсионерку. Пострадавшая находится в больнице.