Судмедэксперт Аулов: кости Усольцевых могут обнаружить в тайге

Судмедэксперт объяснил, в каком состоянии могут быть тела пропавших в тайге Усольцевых к весне.

Источник: Аргументы и факты

От тел Усольцевых могут остаться только кости, если их нашли животные. Об этом aif.ru заявил судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.

«Если их тела не засыпало снегом, то животные могут их обглодать. Тогда останутся только кости и опознать семью можно будет лишь по ДНК. Но это в случае, если их все-таки найдут», — сказал судмедэксперт.

Аулов отметил, что в случае, если семью накрыло снегом, то к весне их тела практически не изменятся.

«Если они уже мертвы и находятся где-то в лесу или где-то их укрыло снегом, то к весне они останутся такими же, как при исчезновении. То есть, они замёрзнут, потом оттают», — пояснил собеседник.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его супруга, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября после прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Спустя почти полтора месяца с начала поисков не было найдено почти никаких следов пропавших.

