Из-за пожара в школьном автобусе под Пермью эвакуировали 1,5 тысячи человек

Сотрудники школы пытались потушить его самостоятельно.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сотрудники школы в селе Фролы под Пермью эвакуировали почти полторы тысячи человек, когда на территории образовательного учреждения загорелся школьный автобус, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что сперва возгорание пытались ликвидировать самостоятельно: на опубликованных МЧС кадрах видно, как мужчина пытается сбить разгорающийся в автобусе огонь с помощью огнетушителя. Когда сделать это не удалось, сотрудники школы отогнали припаркованный рядом транспорт, а также эвакуировали в общей сложности 1450 человек.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС с помощью спецтехники ликвидировали пожар незамедлительно, его площадь составила 10 квадратных метров. Судя по кадрам, опубликованным краевым управлением МЧС, автобус выгорел полностью, но, к счастью, пострадавших нет. Причина возгорания ещё устанавливается.