Из-за пожара в школьном автобусе под Пермью эвакуировали 1,5 тысячи человек

В ведомстве сообщили, что сперва возгорание пытались ликвидировать самостоятельно: на опубликованных МЧС кадрах видно, как мужчина пытается сбить разгорающийся в автобусе огонь с помощью огнетушителя. Когда сделать это не удалось, сотрудники школы отогнали припаркованный рядом транспорт, а также эвакуировали в общей сложности 1450 человек.