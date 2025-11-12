В Находке пенсионер погиб в ДТП на перекрестке

В Находке на перекрестке Находкинского проспекта и улицы Малиновского произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась рядом с домом № 50 на улице Малиновского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительной информации, 78-летний водитель автомобиля Toyota Rush при повороте налево не уступил дорогу встречной машине Subaru Forester под управлением 36-летнего водителя. Столкновение произошло на перекрестке.
В результате аварии пожилой водитель Toyota скончался на месте до приезда медиков. Его пассажирка, 75-летняя женщина, была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. По завершении расследования будет принято процессуальное решение.