В Находке пенсионер погиб в ДТП на перекрестке

В Находке на перекрестке Находкинского проспекта и улицы Малиновского произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась рядом с домом № 50 на улице Малиновского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".