ВСУ атаковали Ставропольский край: начался пожар

В Ставропольском крае произошло возгорание на промзоне после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Ставрополье. Силы ПВО отразили удары врага. Падение фрагментов дронов привело к возгоранию на промзоне в Буденновске. Об этом уведомил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Он заверил, что рядом стоящие жилые дома не получили повреждений. В штатном режиме работают все системы жизнеобеспечения, отметил губернатор.

«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимир Владимиров.

В ВС России создали приспособление, позволяющее более эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Теперь дроны можно сбивать с помощью турели. Средство позволит отбивать постоянные атаки ВСУ с воздуха.

