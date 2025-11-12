Омичка четыре года отработает на государство за мошенничество с маткапиталом

В Омске вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве с маткапиталом. Омичка помогла похитить из бюджета более 20 млн рублей.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, злодействовала женщина почти четыре года — ноября 2019 по март 2023. Она искала женщин, имеющих право на материнский капитал и помогала им обналичивать деньги — оформляла липовые документы на строительство дома.
За мошенничество с маткапиталом суд приговорил омичку к четырем годам принудительных работ, 5% от ее зарплаты будет удерживаться в доход государства.