Омичка четыре года отработает на государство за мошенничество с маткапиталом

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве с маткапиталом. Омичка помогла похитить из бюджета более 20 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, злодействовала женщина почти четыре года — ноября 2019 по март 2023. Она искала женщин, имеющих право на материнский капитал и помогала им обналичивать деньги — оформляла липовые документы на строительство дома.

За мошенничество с маткапиталом суд приговорил омичку к четырем годам принудительных работ, 5% от ее зарплаты будет удерживаться в доход государства.