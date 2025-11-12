Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин решил разобраться с молодежной бандой вымогателей Мерзлого в НСО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по делу группы несовершеннолетних, терроризирующих жителей Новосибирска. Об этом 11 ноября сообщило официальное представительство ведомства в Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

Напомним, что Сиб.фм писал о подростках, которые терроризируют посёлок Кольцово и окрестности. Подробности нашему изданию рассказала мать одного из пострадавших. К подростку на автомобиле подъехала компания, его с товарищами усадили в машину и вывезли в соседнюю деревню.

«Мне поступил звонок с просьбой подъехать. Мы приехали, эти подростки начали требовать две тысячи рублей, говорили “сейчас мы вас разденем, заберем машину”. Предъявлял моему сыну то, что тот не остановился на их требование», — сказала мама пострадавшего.

В распоряжении Сиб.фм есть скриншоты переписки с вымогателями, в которой множество угроз и оскорблений со стороны одного из них. По информации активистов «Русской общины», группа структурирована и организована, а во главе её стоит некий Мёрзлый.

В связи с этими обстоятельствами следственное управление СК РФ по региону инициировало проверку по статье о вымогательстве. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину о результатах проверки и выявленных деталях произошедшего.