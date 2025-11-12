Бастрыкин решил разобраться с молодежной бандой вымогателей Мерзлого в НСО

Напомним, что Сиб.фм писал о подростках, которые терроризируют посёлок Кольцово и окрестности. Подробности нашему изданию рассказала мать одного из пострадавших. К подростку на автомобиле подъехала компания, его с товарищами усадили в машину и вывезли в соседнюю деревню.
«Мне поступил звонок с просьбой подъехать. Мы приехали, эти подростки начали требовать две тысячи рублей, говорили “сейчас мы вас разденем, заберем машину”. Предъявлял моему сыну то, что тот не остановился на их требование», — сказала мама пострадавшего.
В распоряжении Сиб.фм есть скриншоты переписки с вымогателями, в которой множество угроз и оскорблений со стороны одного из них. По информации активистов «Русской общины», группа структурирована и организована, а во главе её стоит некий Мёрзлый.
В связи с этими обстоятельствами следственное управление СК РФ по региону инициировало проверку по статье о вымогательстве. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину о результатах проверки и выявленных деталях произошедшего.