Омичка пойдёт на принудительные работы за кражу 20 млн рублей маткапитала

В Омске вступил в законную силу приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств.
Как установил суд, с ноября 2019 по март 2023 года жительница Омска находила владельцев сертификатов на материнский капитал и оформляла фиктивные договоры целевого займа на строительство домов. Для этого подписывались документы с заведомо ложными сведениями о наличии земельных участков и строительной задолженности.
Мошенническая схема позволила преступнице похитить из бюджета свыше 20 миллионов рублей, предназначенных для поддержки семей с детьми.
Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы, однако заменил его принудительными работами на тот же срок. С заработной платы осужденной будут удерживать 5% в доход государства. Кроме того, с неё взыскана полная сумма причиненного материального ущерба.
Омский областной суд, рассмотревший жалобу защиты, оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.
Ранее мы писали, как лжемать получила в Омске материнский капитал на несуществующего ребёнка.