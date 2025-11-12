Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка пойдёт на принудительные работы за кражу 20 млн рублей маткапитала

Суд вынес окончательный приговор по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.

Источник: Freepik

В Омске вступил в законную силу приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств.

Как установил суд, с ноября 2019 по март 2023 года жительница Омска находила владельцев сертификатов на материнский капитал и оформляла фиктивные договоры целевого займа на строительство домов. Для этого подписывались документы с заведомо ложными сведениями о наличии земельных участков и строительной задолженности.

Мошенническая схема позволила преступнице похитить из бюджета свыше 20 миллионов рублей, предназначенных для поддержки семей с детьми.

Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы, однако заменил его принудительными работами на тот же срок. С заработной платы осужденной будут удерживать 5% в доход государства. Кроме того, с неё взыскана полная сумма причиненного материального ущерба.

Омский областной суд, рассмотревший жалобу защиты, оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Ранее мы писали, как лжемать получила в Омске материнский капитал на несуществующего ребёнка.