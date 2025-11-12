Митрополита РПЦ уличили в пристрастии к покеру и отдали под церковный суд

В базе данных крупнейших покерных соревнований действительно есть профиль игрока по имени Евгений Сиротенко — это мирское имя Нестора. Там указано, что он участвовал в турнирах в Париже с 2023 года, а на сайте Pokernews опубликованы его фотографии с этих мероприятий.