Митрополита РПЦ уличили в пристрастии к покеру и отдали под церковный суд

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления экзархатом Западной Европы. Как сообщили в пресс-службе патриарха, в отношении Нестора начато церковно-судебное производство.
Руководство экзархатом, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Западноевропейский экзархат объединяет приходы во Франции, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и других странах региона.
Причина разбирательства официально не названа. Однако телеграм-канал «Православие и зомби» сообщил, что митрополит Нестор на протяжении многих лет под своим именем играет в покер и участвует в международных турнирах.
В базе данных крупнейших покерных соревнований действительно есть профиль игрока по имени Евгений Сиротенко — это мирское имя Нестора. Там указано, что он участвовал в турнирах в Париже с 2023 года, а на сайте Pokernews опубликованы его фотографии с этих мероприятий.
Нестор служил во Франции с конца 1990-х годов. В 2022 году его назначили экзархом Западной Европы, а позже — временным управляющим приходами Московского патриархата в Италии. В 2024 году он также временно возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию, ранее находившуюся под управлением митрополита Илариона, который был отправлен на покой после обвинений в неподобающем поведении.
