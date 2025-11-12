Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митрополита РПЦ уличили в пристрастии к покеру и отдали под церковный суд

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления экзархатом Западной Европы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления экзархатом Западной Европы. Как сообщили в пресс-службе патриарха, в отношении Нестора начато церковно-судебное производство.

Руководство экзархатом, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Западноевропейский экзархат объединяет приходы во Франции, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и других странах региона.

Причина разбирательства официально не названа. Однако телеграм-канал «Православие и зомби» сообщил, что митрополит Нестор на протяжении многих лет под своим именем играет в покер и участвует в международных турнирах.

В базе данных крупнейших покерных соревнований действительно есть профиль игрока по имени Евгений Сиротенко — это мирское имя Нестора. Там указано, что он участвовал в турнирах в Париже с 2023 года, а на сайте Pokernews опубликованы его фотографии с этих мероприятий.

Нестор служил во Франции с конца 1990-х годов. В 2022 году его назначили экзархом Западной Европы, а позже — временным управляющим приходами Московского патриархата в Италии. В 2024 году он также временно возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию, ранее находившуюся под управлением митрополита Илариона, который был отправлен на покой после обвинений в неподобающем поведении.

Читайте также: Раскрыто, что полицейский снимал школьниц под юбкой одним необычным способом.