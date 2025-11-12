Беспилотники ВСУ попытались атаковать Ростовскую область: что сказал губернатор

Российские силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области ночью 12 ноября. Дроны ВСУ попытались ударить по двум районам и Донецку. Об этом уведомил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он сообщил об отсутствии пострадавших в ходе атаки. По словам губернатора, данные о последствиях на земле будут уточняться.
«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе», — оповестил Юрий Слюсарь.
Беспилотники также попытались атаковать Ставрополье. Силы ПВО отразили удары украинских боевиков. Падение фрагментов дронов привело к возгоранию на промзоне в Буденновске. Рядом стоящие жилые дома не получили повреждений. О пострадавших также не сообщалось.