9-летний мальчик лишился пальцев, решив подобрать купюру с земли: предмет сдетонировал прямо в руке у школьника

По словам очевидца, происшествие случилось, когда мальчик направлялся на тренировку и проходил через детскую площадку. Шарупич рассказал, что лично видел, как пострадавший лежал на земле с окровавленными руками. Тренер немедленно предложил помощь, однако медики, оперативно прибывшие на вызов, уже взяли ситуацию под контроль.