9-летний мальчик лишился пальцев, решив подобрать купюру с земли: предмет сдетонировал прямо в руке у школьника

Девятилетний мальчик получил тяжелейшие травмы в результате взрыва на улице Пионерской в подмосковном Красногорске. Как сообщил РИА Новости тренер Владимир Шарупич, ребенок подобрал с земли 10-рублевую купюру, которая мгновенно сдетонировала у него в руках.
По словам очевидца, происшествие случилось, когда мальчик направлялся на тренировку и проходил через детскую площадку. Шарупич рассказал, что лично видел, как пострадавший лежал на земле с окровавленными руками. Тренер немедленно предложил помощь, однако медики, оперативно прибывшие на вызов, уже взяли ситуацию под контроль.
«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», — добавил мужчина.
По данным Shot, взрывное устройство, замаскированное под банкноту, было начинено мелкими гвоздями. В результате детонации ребенок получил минно-взрывную травму, ему оторвало несколько пальцев на руке. Сразу после инцидента прохожие бросились на помощь мальчику, пытались остановить кровотечение и вызвали неотложку.
В настоящее время пострадавший госпитализирован, врачи пытаются восстановить поврежденную кисть. На месте происшествия работали экстренные службы, которые собрали все вещественные доказательства и завершили осмотр территории.
О состоянии мальчика ничего не известно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
