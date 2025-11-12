Мошенники выманили 200 тысяч рублей у 9-летнего мальчика в Приморье

«Злоумышленники связались с мальчиком через личные сообщения в популярном мессенджере, посвящённом игре, и под предлогом предоставления бесплатной игровой валюты ввели его в заблуждение. Под видом необходимости “подтверждения операции” они попросили его сделать фотографии экрана с открытыми банковскими приложениями», — говорится в сообщении.