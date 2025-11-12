Мошенники выманили 200 тысяч рублей у 9-летнего мальчика в Приморье

Девятилетний мальчик из Дальнереченска стал жертвой мошенников, действовавших через популярную онлайн-игровую платформу, сообщила пресс-служба прокуратуры.
«Злоумышленники связались с мальчиком через личные сообщения в популярном мессенджере, посвящённом игре, и под предлогом предоставления бесплатной игровой валюты ввели его в заблуждение. Под видом необходимости “подтверждения операции” они попросили его сделать фотографии экрана с открытыми банковскими приложениями», — говорится в сообщении.
Ребёнок, не осознавая последствий, выполнил требования злоумышленников и перевёл около 200 тысяч рублей со счёта своей матери. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлёкшее значительный ущерб гражданину).
Дальнереченская межрайонная прокуратура поставила расследование на контроль: надзорное ведомство отслеживает ход установления лиц, причастных к преступлению, а также выявление банковского счёта, на который поступили похищенные средства, для принятия мер по их возврату законной владелице.
