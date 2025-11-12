Более 60 свидетелей допрошены по делу об исчезновении семьи Усольцевых

По делу об исчезновении Усольцевых в Красноярском крае допросили более 60 свидетелей. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следственный комитет продолжает расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в районе села Кутурчин. Следователи опрашивают граждан, которые были в окрестностях поселка в момент исчезновения Усольцевых. Уже допрошено более 60 человек, включая родственников и близкий круг общения пропавших.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября. Несмотря на масштабные поиски, их местонахождение не установлено. Бизнесмен Сергей, его супруга Ирина, увлекающаяся эзотерическими практиками, и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка. Это популярный и простой туристический маршрут. Сообщалось, что в момент похода погода испортилась. А Усольцевых с того дня никто не видел. В начале поисков была найдена их машина, но других улик, проливающих свет на их судьбу, обнаружить не удалось.
Поиски осложняет снег, выпавший в тайге в начале октября. Активная фаза поисков завершилась 12 октября.
Основная версия исчезновения — несчастный случай. Но обсуждаются и другие, из которых больше всего спекуляций вокруг возможного побега Усольцевых из России. Некоторые предполагают, что семья может находиться в США или Таиланде. Родственники и знакомые Усольцевых эти версии отвергают.
Помимо этого, высказывалась версия, что Усольцевы могли попасть в секту.