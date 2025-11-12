Более 60 свидетелей допрошены по делу об исчезновении семьи Усольцевых

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября. Несмотря на масштабные поиски, их местонахождение не установлено. Бизнесмен Сергей, его супруга Ирина, увлекающаяся эзотерическими практиками, и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка. Это популярный и простой туристический маршрут. Сообщалось, что в момент похода погода испортилась. А Усольцевых с того дня никто не видел. В начале поисков была найдена их машина, но других улик, проливающих свет на их судьбу, обнаружить не удалось.