Ледяной саркофаг: судмедэксперт ответил, когда и где могут найти Усольцевых

«Сейчас в тайге могут быть шатуны, которые не залегли в спячку, потому что не набрали нужный вес, или их разбудили. Такой зверь, если найдет труп, то прикопает его тут же, завалит сверху чем-то, но будет видно, что там что-то есть. Медведь вернется к такому схрону через неделю-две», — рассказал охотник.