Ледяной саркофаг: судмедэксперт ответил, когда и где могут найти Усольцевых

Трагическое исчезновение семьи Усольцевых в бескрайней тайге вот уже полтора месяца терзает умы и будоражит сердца. Почему самые масштабные поиски Красноярского края не увенчались успехом? Что случилось с Сергеем, Ириной и их маленькой дочерью Ариной? Что будет с их телами до весны, когда возобновят поиски, если они все же погибли?
Aif.ru обратился к судмедэксперту, опытному охотнику и спасателю, чтобы попытаться пролить свет на эту мрачную историю.
Тела Усольцевых могут замерзнуть до весны.
Тела Усольцевых могут сохраниться до весны, когда возобновят поиски, в случае, если останки накрыло снегом, отметил судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.
«Если они уже мертвы и находятся где-то в лесу или где-то их укрыло снегом, то к весне они останутся такими же, как при исчезновении. То есть, они замёрзнут, потом оттают. Их можно будет идентифицировать при условии, если их весной найдут», — пояснил aif.ru Аулов.
Если тела семьи находятся под плотным покровом снега, они фактически заморожены. Весной, если их обнаружат сразу после схода снега, их будет не так сложно опознать.
Денис Киселев, спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма, считает, что если бы Усольцевы были живы, они бы отчаянно сигнализировали о себе.
«В месте, где они пропали, прочесано все сто раз. Можно предположить, что спасатели не могут найти тела из-за того, что те оказались под снегом, в какой-нибудь расщелине или уступе», — пояснил эксперт.
Усольцевых могут съесть животные.
Если же тела не были укрыты снегом, их ждет куда более печальная участь. По словам того же Александра Аулова, дикие звери могут навсегда стереть следы трагедии.
«Если их тела не засыпало снегом, то животные могут их обглодать. Тогда останутся только кости и опознать семью можно будет лишь по ДНК. Но это в случае, если их все-таки найдут», — сказал судмедэксперт.
Эту точку зрения поддерживает и почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников. Он уточняет, что падальщиками выступают не только крупные хищники, но и мелкие звери.
«Тела погибших обглодают животные. Это могут сделать и горностаи, и ласки, и мыши. Кости останутся, но их могут растащить на большой территории. Если тела, например, найдут волки, то они тоже съедят только мягкие ткани, а кости останутся», — объяснил эксперт.
Отдельно Татарников остановился на роли медведей-шатунов, которые представляют особую опасность.
«Сейчас в тайге могут быть шатуны, которые не залегли в спячку, потому что не набрали нужный вес, или их разбудили. Такой зверь, если найдет труп, то прикопает его тут же, завалит сверху чем-то, но будет видно, что там что-то есть. Медведь вернется к такому схрону через неделю-две», — рассказал охотник.
Это объясняет, почему поисковики могут не заметить тела даже с воздуха или при прочесывании местности.
Могли ли Усольцевы уйти и спрятаться.
Знакомые пропавшей семьи и пользователи сети до сих пор не исключают версию, что Усольцевы могли куда-то уйти и спастись, например, в каком-то убежище браконьеров. При этом общественник, охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин оценивает эту вероятность как крайне низкую.
«Много таких избушек, они же “зимовье”, осталось многие еще со времен СССР, но они часто уже ветхие и гнилые. Чтобы там выжить, нужно иметь продукты, постоянно собирать дрова сухие, иметь какие-то инструменты — пила/топор. Избушка должна быть достаточно изолирована, чтобы сохранять тепло или ее нужно постоянно топить дровами», — отметил Федюнин.
Охотник отметил, что в таких убежищах нет продуктовых запасов. Кроме того, он считает эту версию не слишком правдоподобной из-за того, что поисковые группы проверили большое количество домиков, где могли бы укрыться Усольцевы.
«Если бы Усольцевы укрылись в подобной избушке, то их бы уже, скорее всего, нашли», — констатировал Федюнин.
Тайга с ее метелями, морозами и обитателями, оказалась безжалостным противником. Надежда на чудо тает с каждым днем, а главной задачей становится уже не спасение, а обнаружение. Ответ на главный вопрос — что же случилось с семьей Усольцевых — возможно, появится только весной, когда оттает снег.