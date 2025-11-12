В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне Ставропольского края

На территории промышленной зоны в Ставропольском крае произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего возникло возгорание.
Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Будённовском округе, где силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку украинских беспилотников.
По его словам, пожарные расчёты и экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий. Глава региона также добавил, что, согласно оперативным данным, в результате происшествия пострадавших нет, жилые дома не повреждены, а системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что ПВО в Ростовской области сбила несколько дронов ВСУ.
