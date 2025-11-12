В Джизакской области задержан начальник отдела МЧС при получении взятки

По данным следствия, в сентябре этот руководящий сотрудник, пользуясь своим служебным положением, одобрил проектную документацию на строительство многоквартирного дома, который планировал возвести местный предприниматель. За подпись под проектом чиновник получил 200 долларов.
Позже тот же предприниматель обратился к нему с просьбой утвердить проектную документацию для частной школы, которую планировалось построить рядом с новым домом. В этот раз чиновник потребовал уже 6 миллионов сумов.
Во время проведения оперативного мероприятия, организованного Службой государственной безопасности совместно с прокуратурой, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям был задержан с поличным в момент получения денег через свою супругу.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2, пунктам «а» и «в» статьи 210 (получение взятки) Уголовного кодекса. Суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.
Согласно законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.