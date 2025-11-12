В Ачинске девятилетняя школьница перевела деньги мошенникам с карты матери

Инцидент произошел ночью. Незнакомка написала девочке в одном из мессенджеров и сообщила, что на ее маму аферисты пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить это, ребенок должен был тайно взять телефон матери, переслать коды из смс-сообщений и сделать скриншоты банковских приложений. Испуганная школьница выполнила все требования, после чего с карты было списано 9500 рублей.