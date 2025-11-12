Ричмонд
Атаку украинских беспилотников отразили в Ростовской области

Ночную атаку украинских БПЛА отразили в Ростовской области. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе, — написал он в Telegram-канале.

Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром 11 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

В этот же день в Саратовской области были зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских БПЛА. На месте происшествия работают все экстренные службы.

8 ноября два человека также пострадали в результате удара дронов ВСУ по Саратову. Медики оперативно доставили в больницу пострадавших — им оказали необходимую помощь.

