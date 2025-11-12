Ричмонд
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в промзоне Буденновска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На промзоне в Ставропольском крае произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, заявил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание», — написал он.

Происшествием занимаются пожарные и экстренные службы.

По данным главы региона, никто не пострадал, жилые дома также не получили повреждения, а системы жизнеобеспечения работают штатно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше