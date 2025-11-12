Ричмонд
У самолета рейса «Иркутск-Красноярск» при посадке возникла технеисправность

В Красноярске следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия с воздушным судном.

Источник: Комсомольская правда

11 ноября во время посадки у самолета, летевшего из Иркутска в Красноярск, возникли технические неисправности. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту краевого центра, пострадавших нет.

Сотрудники ведомства организовали проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в садовом обществе «Бриз» Емельяновского муниципального округа из-за короткого замыкания электрокотла сгорел жилой дом площадью 64 квадратных метров.