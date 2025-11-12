У самолета рейса «Иркутск-Красноярск» при посадке возникла технеисправность

11 ноября во время посадки у самолета, летевшего из Иркутска в Красноярск, возникли технические неисправности. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту краевого центра, пострадавших нет.