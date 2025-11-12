Ричмонд
Колумбия приостановит контакты разведслужб с США из-за ударов в Карибском море

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить взаимодействие разведывательных подразделений сил безопасности страны с американскими агентствами из-за ударов ВМС США по катерам в Карибском море. Об этом он написал в своем блоге в соцсетях.

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить взаимодействие разведывательных подразделений сил безопасности страны с американскими агентствами из-за ударов ВМС США по катерам в Карибском море. Об этом он написал в своем блоге в соцсетях.

«Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами», — передает РИА Новости сообщение Петро. Президент добавил, что мера будет оставаться в силе до тех пор, пока не прекратятся ракетные атаки на катера в Карибском море. В своем сообщении Петро отметил, что при борьбе с наркотрафиком необходимо учитывать права человека жителей Карибского региона.

Петро уже высказывал недовольство действиями США и выдвигал обвинения в адрес президента Дональда Трампа. По мнению политика, Вашингтон под видом борьбы с наркотрафиком стремится установить контроль над Венесуэлой и ее нефтяными ресурсами. Петро также заявил, что удары по судам, в результате которых погибли десятки граждан Латинской Америки, являются превышением силы и нарушением международного права.

Ранее президенту Колумбии аннулировали визу в Соединенные Штаты Америки из-за его публичных заявлений в Нью-Йорке, которые, по данным Вашингтона, содержали призывы к неповиновению военных и насилию. Подробнее — в материале URA.RU.

