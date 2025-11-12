Колумбия приостановит контакты разведслужб с США из-за ударов в Карибском море

«Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами», — передает РИА Новости сообщение Петро. Президент добавил, что мера будет оставаться в силе до тех пор, пока не прекратятся ракетные атаки на катера в Карибском море. В своем сообщении Петро отметил, что при борьбе с наркотрафиком необходимо учитывать права человека жителей Карибского региона.