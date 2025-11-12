В автомобиле пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых нашли 300 тысяч рублей

Напомним, 27 сентября 64-летний мужчина и 48-летняя женщина вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени 3−3,5 часа.