В автомобиле пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых нашли 300 тысяч рублей

Как сообщили в ГСУ СК по краю, эта находка не меняет основных версий исчезновения семьи. «Со слов родственников, Усольцев часто оставлял деньги в машине. Так что на версии этот момент никак не влияет», — пояснили в ведомстве.
В оставленном автомобиле также обнаружены пакеты, женская сумочка и детское кресло. При этом туристического снаряжения в машине не было.
Напомним, 27 сентября 64-летний мужчина и 48-летняя женщина вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени 3−3,5 часа.
Достоверно установлено, что 28 сентября на подходе к горе пропавших видели женщины-туристки. 29 сентября взрослому сыну женщины написала ее коллега и сообщила о том, что та не вышла на работу и что семья собиралась на отдых в Партизанский район. 30 сентября молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы. По факту безвестного исчезновения семьи возбудили уголовное дело.