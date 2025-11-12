Ночью над Тульской областью было сбито два БПЛА ВСУ

Над Тульской областью ночью было сбито два украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его данным, в результате инцидентов никто не пострадал, также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.
