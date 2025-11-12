Ричмонд
Ночью над Тульской областью было сбито два БПЛА ВСУ

В результате инцидентов никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Над Тульской областью ночью было сбито два украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, в результате инцидентов никто не пострадал, также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в России за 10 месяцев из-за атак БПЛА погибли 392 человека.

