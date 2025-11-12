Ричмонд
Охлобыстин сообщил о выплате 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams

Военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили награду в размере 10 миллионов рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Об этом сообщил актер Иван Охлобыстин.

«Черные гусары» уничтожили американский танк Abrams в зоне СВО.

«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же», — поделился с ТАСС Охлобыстин. Средства для выплаты награды предоставили российские бизнесмены.

Ранее добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил награду в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger. Губернатор Забайкальского края также заявил о выплатах от 100 тысяч до трех млн рублей за захват или уничтожение этих танков, передает RT.