Охлобыстин сообщил о выплате 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams

Ранее добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил награду в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger. Губернатор Забайкальского края также заявил о выплатах от 100 тысяч до трех млн рублей за захват или уничтожение этих танков, передает RT.