СМИ: ВСУ сбрасывают с дронов купюры с опасными QR-кодами

На запорожском направлении подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) зафиксировали новые методы работы противника. Бойцы ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с QR-кодами, которые выдают местоположение. Об этом с среду, 12 ноября, рассказал командир роты с позывным «Физрук».

— Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код (…) Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься, — передает слова военнослужащего РИА Новости.

Он добавил, что после этого украинские солдаты начинают обстреливать позиции ВС РФ с помощью FPV-дронов, артиллерии и минометов.

Стало известно, что ВСУ несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования НАТО. При этом украинское командование не эвакуирует тела погибших военных из Купянска в Харьковской области.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от украинских формирований населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. При этом успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».

