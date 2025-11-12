Мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за аферу с биткоинами

Лондонский суд приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
У женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов — по нынешнему курсу это около 6,4 миллиарда долларов. Полиция Великобритании назвала это крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории.
По версии следствия, с 2014 по 2017 год Цянь руководила инвестиционной пирамидой в Китае и обманула около 128 тысяч человек, среди которых были бизнесмены, пенсионеры и даже сотрудники банков и судов. Полученные средства она перевела в биткоины и позже перебралась в Великобританию по поддельным документам. Там она пыталась легализовать деньги через покупку элитной недвижимости.
Расследование длилось почти семь лет. Сейчас власти решают, как распорядиться изъятыми криптоактивами — вернуть их пострадавшим или оставить в распоряжении государства.
Издание The Sun сообщило, что во время обысков полиция обнаружила дневник Цянь, где она писала, что хочет стать «возрожденной богиней» и править собственным королевством под названием «Либерленд».
Читайте также: Стало известно, что волейболиста сборной России обманули на ₽28 млн.