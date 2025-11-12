Мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за аферу с биткоинами

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Цянь руководила инвестиционной пирамидой в Китае и обманула около 128 тысяч человек, среди которых были бизнесмены, пенсионеры и даже сотрудники банков и судов. Полученные средства она перевела в биткоины и позже перебралась в Великобританию по поддельным документам. Там она пыталась легализовать деньги через покупку элитной недвижимости.