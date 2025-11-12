Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в среду, 12 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в среду, 12 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

— Восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Ставропольского края, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Брянской области, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также были ликвидированы два беспилотника ВСУ над территорией Тульской области. По одному дрону сбито над Калужской областью и над территорией Московского региона.

В этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе силы ПВО отразили атаку украинских дронов. Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

11 ноября серия взрывов прозвучала над городами Саратов и Энгельс. Силы противовоздушной обороны также отражали атаку украинских дронов. При этом из динамиков в городах звучали сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

