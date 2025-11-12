Мужчине дали реальный срок в колонии за оправдание терроризма в Иркутской области

IrkutskMedia, 12 ноября. В Иркутской области мужчину признали виновным в оправдании терроризма и назначили реальный срок лишения свободы. Дело рассматривалось 2-м Восточным окружным военным судом. Как уточняется, Сергей П. был противником проведения специальной военной операции и испытывал негативное отношение к органам власти.
По информации военного суда, фигурант дела также разделял идеологию насилия и практику воздействий на принятие решений органами госвласти. Он систематически публиковал в одном из мессенджеров комментарии с призывами и оправданием терроризма, размещал устрашающие население сообщения.
Суд приговорил мужчину к 6,5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в интернете, а также мессенджерах, на срок 4 года.
Ранее сообщалось, что 2-ой Восточный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему местному жителю за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчина размещал радикальные комментарии в Telegram (18+) с марта 2023 по февраль 2025 года.