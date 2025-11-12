Мужчине дали реальный срок в колонии за оправдание терроризма в Иркутской области

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в интернете, а также мессенджерах, на срок 4 года.