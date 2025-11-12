Промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки дронов: что известно

ВСУ атаковали Ставропольский край, возник пожар.
Над Буденновским округом Ставропольского края силы ПВО Минобороны России отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
На территории промзоны Буденновска из-за обломков сбитых БПЛА возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. Что известно о городе и атаках на него — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Буденновск.
В Буденновском округе средства противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно пресекли атаку БПЛА, запущенных с украинской стороны. Как сообщил Владимир Владимиров в своем telegram-канале в результате падения обломков уничтоженных беспилотников на территории промышленной зоны Буденновска возник пожар.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады и другие экстренные службы. Согласно оперативной информации, жертв нет, жилые здания не получили повреждений, а объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Ситуация находится под контролем.
В последний раз ВСУ пытались атаковать город в октябре.
Первый налет ВСУ на город произошел 29 октября 2025 года. Российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на промышленную зону города. Тогда жертв и разрушений удалось избежать.
Что такое Буденновск и где он находится.
Буденновск — это город в Ставропольском крае Российской Федерации, который является административным центром Буденновского муниципального округа. Он назван в честь советского военачальника Семена Михайловича Буденного.
Населенный пункт расположен на реке Кума, расстояние до Ставрополя составляет 170 километров в восточном направлении. В городе находятся две железнодорожные станции, обеспечивающие сообщение с Минеральными Водами и Ставрополем.
Географически Буденновск находится на Северном Кавказе в области, которая представляет собой переходную зону между степью и полупустыней, и располагается в своеобразном буферном районе, являющемся предметом территориальных споров между Европой и Азией. Рельеф местности характеризуется равнинно-холмистым ландшафтом, при этом горные вершины Кавказа с территории города не просматриваются.
Буденновск — значимый промышленный узел Ставропольского края. В городе развиты несколько ключевых отраслей производства. Среди них наиболее существенную роль играют химическая промышленность (выпуск полиэтилена низкого давления, этилена, нефтяного бензола, пропилена, винилацетата, поролона, полиэтиленовых труб и других продуктов), пищевая промышленность (производство молочной продукции, консервов, хлебобулочных изделий, муки, колбас) и мебельное производство.