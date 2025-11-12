Жителя Красноярска отправили под суд за пьяную езду по Даурской

«Как пояснил обвиняемый сотрудникам полиции, он находился на даче и употреблял алкоголь, но неожиданно для себя вспомнил, что мог забыть выключить плиту, на которой стояла кастрюля. Мужчина приехал домой, убедился, что все нормально, и решил вернуться на дачу», — отметили в полиции.