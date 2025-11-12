Жителя Красноярска отправили под суд за пьяную езду по Даурской

Жителю Красноярска грозит тюрьма за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1995 года рождения, обвиняемого в повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения.
В МВД рассказали, что инцидент произошел в июле на улице Даурской. Водитель автомобиля Nissan Pulsar проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. После короткой погони он бросил машину и побежал, но был задержан. Освидетельствование показало 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Автомобиль отправили на спецстоянку.
«Как пояснил обвиняемый сотрудникам полиции, он находился на даче и употреблял алкоголь, но неожиданно для себя вспомнил, что мог забыть выключить плиту, на которой стояла кастрюля. Мужчина приехал домой, убедился, что все нормально, и решил вернуться на дачу», — отметили в полиции.
Однако выяснилось, что этим же летом мужчина уже был осужден по аналогичной статье и лишен прав. Новое преступление попадает под часть 2 статьи 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.
