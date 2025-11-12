Ричмонд
ПВО за ночь сбила 22 украинских БПЛА над Московским и другими регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 11 на 12 ноября перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами РФ, включая Московский. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской областью, по одному — над Калужской и Московской областями.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2025 года от атак украинских БПЛА погибли 392 мирных жителя России, включая 22 детей. Ещё 3205 человек получили ранения. Беспилотники остаются одним из основных средств ударов ВСУ по гражданскому населению, а количество атак с июля по сентябрь увеличилось примерно на треть.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

