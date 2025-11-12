Ричмонд
В Приморском крае в аварии погиб 78-летний водитель

В городе Находка произошло смертельное ДТП.

Источник: Аргументы и факты

В Находке произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 78-летний водитель, а 75-летняя пассажирка попала в больницу. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Rush, поворачивая налево с Находкинского проспекта на улицу Малиновского, не уступил дорогу встречному Subaru Forester, за рулём которого находился 36-летний мужчина.

Пожилой водитель скончался на месте происшествия, пассажирка Toyota Rush госпитализирована.

Госавтоинспекция Находки проводит проверку по факту смертельной аварии. Назначены необходимые экспертизы и исследования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

