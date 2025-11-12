Ричмонд
Курганец подрался с матерью, а затем пошел работать в детский парк

В Кургане 25-летний местный житель отработал 60 часов обязательных работ после драки с матерью. Местом отбывания обязательных работ стал детский парк в Кургане и прилегающие к нему территории. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

В Кургане молодой человек отработал 60 часов из-за драки с мамой.

«Ранее 25-летний курганец в ходе ссоры подрался с собственной матерью. Женщина не стала прощать сына и обратилась в полицию. Местом работы стал детский парк в Кургане», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для трудоустройства на новую работу молодому человеку нужна была безупречная биография, он решил не игнорировать требования закона и отбыл наказание. Курганец чистил тротуары и пешеходные дорожки от листвы, убирал снег, мыл памятники и наводил порядок на газонах. После отработки положенного количества часов исполнительное производство было окончено. Мужчина наладил отношения с матерью и планирует устроиться на новую работу.