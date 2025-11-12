Курганец подрался с матерью, а затем пошел работать в детский парк

Отмечается, что для трудоустройства на новую работу молодому человеку нужна была безупречная биография, он решил не игнорировать требования закона и отбыл наказание. Курганец чистил тротуары и пешеходные дорожки от листвы, убирал снег, мыл памятники и наводил порядок на газонах. После отработки положенного количества часов исполнительное производство было окончено. Мужчина наладил отношения с матерью и планирует устроиться на новую работу.