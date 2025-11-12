«Шатуны не залегли»: судмедэксперт сообщил, когда и где могут найти Усольцевых

Тела пропавших в Красноярском крае Усольцевых могут быть укрыты снегом. Кроме того, останки могли обглодать дикие животные, например, медведи. Об этом рассказал судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.
По его словам, в случае, если тела членов семьи сейчас укрыты снегом, то их можно будет с легкостью идентифицировать весной, поскольку они фактически находятся в замороженном состоянии.
— Если их тела не засыпало снегом, то животные могут их обглодать. Тогда останутся только кости и опознать семью можно будет лишь по ДНК (…) Сейчас в тайге могут быть шатуны, которые не залегли в спячку, потому что не набрали нужный вес, или их разбудили. Такой зверь, если найдет труп, то прикопает его тут же, завалит сверху чем-то, — рассказал Аулов.
При этом эксперт по выживанию Василий Федюнин сомневается, что семья могла спастись и укрыться в заброшенном охотничьем домике, поскольку там мало продовольственных запасов. К тому же спасатели и волонтеры проверили большинство таких строений и ничего не нашли, передает Aif.ru.
Ранее стало известно, что в машине семьи Усольцевых при досмотре нашли 600 тысяч рублей. В правоохранительных органах уточнили, что деньги были спрятаны в тайнике под панелью управления автомобиля.
В свою очередь криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты. Основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном исчезновении на данный момент.