В Иркутске у пьяного водителя конфисковали Toyota Land Cruiser

В Иркутске вынесен приговор 37-летнему местному жителю, повторно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и МВД региона, в феврале 2025 года мужчина, находясь за рулем Toyota Land Cruiser 200, врезался в припаркованный Lexus LX 570.
— Госавтоинспекторы отстранили водителя от управления и подтвердили его опьянение. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, что послужило основанием для заведения уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Суд назначил нарушителю наказание — 240 часов обязательных работ, также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Помимо этого Toyota Land Cruiser 200, стоимостью около 3,5 миллиона рублей, перейдет в доход государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе «Тойота» столкнулась с большегрузом, ДТП попало на видео.