Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок

В Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

«Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.