СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок

«Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.