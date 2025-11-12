СК раскрыл подробности взрыва бомбы в руке ребенка, замаскированной под деньги

Как сообщается, инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. После этого произошла детонация, в результате которой ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.