СК раскрыл подробности взрыва бомбы в руке ребенка, замаскированной под деньги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего ребенка в Красногорске.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. После этого произошла детонация, в результате которой ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по расследованию преступления: осуществлен осмотр места происшествия, назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство в Красногорске было начинено гвоздями.

