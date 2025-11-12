СК возбудил уголовное дело из-за покушения на убийство ребенка

В Красногорске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство десятилетнего мальчика. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области. По данным ведомства, инцидент квалифицировали как попытку убийства, совершенную общеопасным способом.
Следователи установили, что вечером 11 ноября ребенок шел вдоль жилого дома и заметил на земле предмет, похожий на подарок, к которому была прикреплена десятирублевая купюра. Когда мальчик поднял упаковку, произошло срабатывание взрывного устройства, после чего он получил ранения.
Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые провели тщательный осмотр территории и собрали улики. В рамках расследования назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи продолжают розыск лиц, причастных к преступлению, и устанавливают все обстоятельства случившегося.
— Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении СК во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что мальчику в Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой.