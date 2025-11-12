СК возбудил уголовное дело из-за покушения на убийство ребенка

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые провели тщательный осмотр территории и собрали улики. В рамках расследования назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи продолжают розыск лиц, причастных к преступлению, и устанавливают все обстоятельства случившегося.