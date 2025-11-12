Каждый день по 22 происшествия: в Челябинской области почти на четверть выросло количество пожаров

В Челябинской области с января по октябрь случилось 6 748 пожаров. Это на 24% больше, чем в том же периоде прошлого года.
Как рассказали в областной Противопожарной службе, огонь и дым унесли жизни 122 южноуральцев. В том числе погибли шестеро детей.
Почти половина погибших — 58 человек — в последние минуты жизни были пьяны.
Ожоги и травмы во время пожаров получили 107 взрослых и 23 ребенка.
В 70% случаев пожары начинались из-за неосторожного обращения с огнем (в эту категорию попадают, в том числе, непотушенные сигареты). На втором месте — неправильные монтаж и использование электрооборудования. Это причина 18% пожаров.