Начался судебный процесс над бывшим замминистра обороны Павлом Поповым

В Московском гарнизонном военном суде стартовал процесс по делу бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова. Его обвиняют в получении взяток, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия.
Суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения, связанные с государственной тайной. Прокуратура пояснила, что открытые слушания могли бы создать угрозу безопасности участников процесса. Эту позицию поддержали представители потерпевших — Минобороны и парка «Патриот». Защита настаивала на публичном рассмотрении, но суд отказал.
68-летнего генерала доставили в суд из СИЗО. По словам адвоката Дениса Сагача, Попов чувствует себя плохо, но суд каждый раз отклоняет ходатайства о смягчении меры пресечения.
По данным следствия, с 2014 по 2024 год Попов, занимавший пост замминистра обороны, получил взятки на сумму более 45 миллионов рублей, часть из которых в виде квартиры и автомобиля. Он якобы участвовал в хищении средств, выделенных на строительство и развитие парка «Патриот» и жилья для военных.
Следствие утверждает, что Попов действовал вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым. Они признали вину, заключили сделку со следствием и уже осуждены — Шестеров к шести годам колонии, Ахмедов к пяти.
Отдельный эпизод касается фиктивного трудоустройства: с 2020 по 2024 год в одном из учреждений Минобороны числились десятки сотрудников, которые фактически не работали. Ущерб оценён в 8 миллионов рублей.
При обысках у Попова нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы. Сам генерал утверждает, что оружие принадлежало его покойному отцу и хранилось как память.
Попов был задержан 29 августа 2024 года. Защита заявляет, что обвинения необоснованны и не подтверждаются прямыми доказательствами. По словам адвокатов, все решения генерал принимал в рамках своих должностных полномочий и с согласия руководства Минобороны.
