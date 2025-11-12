Начался судебный процесс над бывшим замминистра обороны Павлом Поповым

По данным следствия, с 2014 по 2024 год Попов, занимавший пост замминистра обороны, получил взятки на сумму более 45 миллионов рублей, часть из которых в виде квартиры и автомобиля. Он якобы участвовал в хищении средств, выделенных на строительство и развитие парка «Патриот» и жилья для военных.