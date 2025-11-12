В Красногорске возбудили дело после взрыва, при котором пострадал ребенок

В Красногорске возбуждено уголовное дело после взрыва, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. По данным ГСУ СК России по Московской области, ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошла детонация и у него оторвало пальцы.