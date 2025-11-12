Ричмонд
Türkiye: самолет в Грузии мог разбиться из-за внешнего вмешательства

Издание указывает на разрушение самолета в воздухе.

Источник: Аргументы и факты

Разрушение в воздухе турецкого военного самолета, разбившегося в Грузии, может говорить о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту, пишет газета Türkiye.

В публикации отмечается, что вылетевший из Гянджи самолет разбился через 5 км после пересечения грузинской границы. В настоящее время технические бригады начали расследование на месте происшествия.

Ранее Минобороны Турции заявило о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules на территории Грузии. В результате происшествия погибли 20 турецких военных.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что расследование причин катастрофы будет проводиться с особой тщательностью.

Посольство России в Анкаре выразило соболезнования народу Турции и семьям погибших военнослужащих.

