Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедист погиб под колёсами иномарки в Чебаркульском районе

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Источник: Аргументы и факты

В Чебаркульском районе погиб ехавший по трассе велосипедист.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел поздним вечером 11 ноября 2025 года на 3 км автодороги «Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск». Здесь 53-летнего мужчину сбил 64-летний водитель Kia K5, который ехал в том же направлении, что и велосипедист. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Точные причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.