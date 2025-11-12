Велосипедист погиб под колёсами иномарки в Чебаркульском районе

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел поздним вечером 11 ноября 2025 года на 3 км автодороги «Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск». Здесь 53-летнего мужчину сбил 64-летний водитель Kia K5, который ехал в том же направлении, что и велосипедист. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.