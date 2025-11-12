Учитель скинул ученика со стула во время урока в российской школе

В одной из школ Омска произошёл конфликт между педагогом и учеником, который закончился тем, что преподаватель сбросил подростка со стула. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Инцидент Омск».
По данным канала, происшествие случилось в школе № 99. На кадрах видно, как учитель в спортивной куртке подходит к ученику, с силой толкает его, и тот падает. После этого педагог требует, чтобы подросток покинул кабинет, заявив, что тот мешает вести урок.
В сети запись вызвала бурную реакцию. Многие пользователи поддержали учителя, предположив, что его спровоцировали. «Довели человека», «Раньше бы и слова не сказали — знали, за что получают», — пишут комментаторы.
Однако часть зрителей встала на сторону школьника, отметив, что подобное поведение недопустимо для педагога. Пользователи напомнили, что учитель обязан сохранять самообладание, даже если ученик ведёт себя вызывающе.
