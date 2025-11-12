Учитель скинул ученика со стула во время урока в российской школе

По данным канала, происшествие случилось в школе № 99. На кадрах видно, как учитель в спортивной куртке подходит к ученику, с силой толкает его, и тот падает. После этого педагог требует, чтобы подросток покинул кабинет, заявив, что тот мешает вести урок.