Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в центре Тайваня

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в уезде Наньтоу на Тайване. Эпицентр подземных толчков находился в районе поселка Гоусин, в 31,2 километра к северо-востоку от города Наньтоу. Глубина очага составила 23,7 километра.
Сейсмическое событие произошло в 04:26 утра (23:26 вторника по московскому времени). На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. В последнее время на острове наблюдается повышенная сейсмическая активность. Например, 10 ноября землетрясение магнитудой 5 произошло на юге Тайваня.
Также стоит отметить толчки магнитудой 6,2, зафиксированные 12 июня на востоке острова. 8 и 18 октября произошли землетрясения магнитудой 5 и 5,3 соответственно. В завершение, 31 октября в уезде Хуалянь было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.