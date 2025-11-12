Ричмонд
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в центре Тайваня

В течение нескольких месяцев на острове произошла серия подземных толчков разной интенсивности.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в уезде Наньтоу на Тайване. Эпицентр подземных толчков находился в районе поселка Гоусин, в 31,2 километра к северо-востоку от города Наньтоу. Глубина очага составила 23,7 километра.

Сейсмическое событие произошло в 04:26 утра (23:26 вторника по московскому времени). На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. В последнее время на острове наблюдается повышенная сейсмическая активность. Например, 10 ноября землетрясение магнитудой 5 произошло на юге Тайваня.

Также стоит отметить толчки магнитудой 6,2, зафиксированные 12 июня на востоке острова. 8 и 18 октября произошли землетрясения магнитудой 5 и 5,3 соответственно. В завершение, 31 октября в уезде Хуалянь было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше