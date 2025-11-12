В Челябинске осудят за коррупцию начальника миграционного отдела

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника отдела по вопросам миграции полиции «Тракторозаводский». Материалы направлены в суд, сообщили в СУ СКР по региону.
Чиновник обвиняется в серии коррупционных преступлений, включая получение взяток и незаконную выдачу паспортов. По данным следствия, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемый систематически получал взятки в размере от 25 до 70 тысяч рублей за незаконное оформление гражданства РФ и выдачу паспортов иностранным гражданам.
Преступления выявили сотрудниками УФСБ при содействии регионального управления МВД. В рамках дела на имущество фигуранта наложен арест — заблокировано более 4 миллионов рублей на его счетах. Уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.