В Челябинске осудят за коррупцию начальника миграционного отдела

Чиновник обвиняется в серии коррупционных преступлений, включая получение взяток и незаконную выдачу паспортов. По данным следствия, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемый систематически получал взятки в размере от 25 до 70 тысяч рублей за незаконное оформление гражданства РФ и выдачу паспортов иностранным гражданам.