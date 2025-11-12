Россия проиграла в суде по делу о земельном участке для посольства в Австралии

Россия проиграла судебный процесс по участку в Австралии, где планировалось построить посольство. Высокий суд страны вынес решение в пользу правительства, вернув землю Канберре. Об этом сообщило SBS News.
— Россия назвала аннулирование 99-летнего договора аренды, предоставленного австралийским правительством в 2008 году, враждебным действием, равносильным «русофобской истерии», — говорится в материале.
При этом судья постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а правительство Австралии обязано оплатить половину судебных издержек РФ.
Ранее стало известно, что японское дипломатическое представительство намерено открыть визовые центры в России. Изначально на сайте посольства появилось объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.
15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.