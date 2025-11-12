В Хабаровске мужчина ответит перед судом за стрельбу в магазине

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого как оружие»). В июле текущего года между обвиняемым и сотрудниками продуктового магазина на улице Шевчука произошел конфликт, в ходе которого он произвел выстрел из сигнального устройства в сторону оппонентов. К счастью, никто из граждан серьезно не пострадал.